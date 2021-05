Vai Baltijas valstīs gaidāms maksātnespēju vilnis?

Neskatoties uz to, ka būvniecības nozare pandēmiju pārdzīvojusi salīdzinoši labi, zemā pieprasījuma pēc komerciālā nekustamā īpašuma dēļ un būvmateriālu cenu pieauguma ietekme šajā nozarē izraisa “slēptās” maksātnespējas. Tāpēc sagaidāms, ka visas Baltijas valstis no tām cietīs. Vienlaikus jāatzīmē, ka Igaunija no visām Baltijas valstīm ir visvairāk atkarīga no tūrisma un ar šo industriju saistītajiem ienākumiem.