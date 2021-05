Aktivizējusies krāpniecība platformā “Viber”, brīdina banka

Atšķirībā no līdzīgiem krāpniecības mēģinājumiem, kad krāpniekus var atpazīt pēc ļoti uzstājīga un agresīva komunikācijas stila, šobrīd krāpnieki, sazinoties ar "Luminor" klientiem, uzrunā tos vārdā un sarunu veic mierīgā, laipnā un korektā manierē, atdarinot bankas konsultantu.

Lai gan krāpnieki zvana no dažādiem ārvalstu numuriem “Viber” platformā un visbiežāk sarunājās krievu valodā, novērots, ka tie lūdz bankas klientiem atzvanīt uz Latvijā reģistrētiem tālruņa numuriem.

Jāpievērš uzmanība arī telefona numuram, jo krāpnieki var zvanīt gan no Latvijā, gan ārzemēs reģistrētiem numuriem. Latvijā strādājošas bankas nekad nezvanīs klientiem no ārzemēs reģistrēta telefona numura.

Saņemot attiecīgo vai līdzīga rakstura zvanu no krāpniekiem, nekavējoties jāpārtrauc saruna un par to jāinformē "Luminor". Arī aizdomu gadījumā, ka notikusi krāpšana, nauda ir pārskaitīta krāpniekam, vai maksājumu kartes, internetbankas dati ir nopludināti, pēc iespējas ātrāk par to jāziņo bankai un policijai. Arī, ja karte ir pazaudēta vai nonākusi nepareizajās rokās, nekavējoties tā jābloķē savā internetbankā vai zvanot bankai.