Latvija testē pašvaldības: Vai Ventspils novads ir kas vairāk par sauli un jūru?

Ekspertes jautājums

Eksperte Lelde Metla-Rozentāle pauda viedokli, ka Ventspils novadā ir dažādas problēmas. Lai gan novadu reformas laikā tas iebilda pret apvienošanu ar Ventspils pilsētu, tādējādi aizstāvot savu teritoriālo un administratīvo autonomiju, praktiskie apsvērumi tomēr rāda, ka daudzi novada iedzīvotāji savu dzīvi vairāk izvēlas pavadīt Ventspils pilsētā. Līdz ar to eksperte jautāja:

“Kā padarīt Ventspils novadu no Ventspils pilsēta piedēkļa [..] par konkurētspējīgu, patstāvīgu ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, spēcīgu un mūsdienīgu novadu?”

Dace Vašuka (LRA) atzina, ka galvenais jautājums ir: “Kā veicināt uzņēmējdarbības aktivitāti un darbavietu pieejamību pašā novadā?” Viņa pauda pārliecību, ka ir jāvelta spēki, lai sakārtotu vairākas nozares, kā ceļu infrastruktūra, mūžizglītības attīstība, tūrisms, un būtu arī jādomā par industriālo zonu veidošanu un aktīvu investīciju piesaisti. Savukārt Zariņš (NA) uzsvēra: “Novada budžets ir pietiekams, lai par to varētu izdarīt daudz, tikai ir jābūt saimnieciskai pieejai.” Viņš norādīja, ka būtiski ir sniegt atbalstu uzņēmējiem jau no pirmās dienas, tādā veidā nodrošinot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī iezīmēja pozitīvās lietas, kas no tā izrietētu. Par saimniekošanas nozīmi iestājās arī Mucenieks (LZS), kurš pauda pārliecību, ka novads turpina attīstīties jau kopš tā izveidošanas.