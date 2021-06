Tiek uzskatīts, ka britu dekolonizācija bija mierpilna, precīza un paraugu pilna. Atšķirībā no citiem līdzīgiem spēkiem, kas pieturējās pie saviem impērijas sapņiem, viņa un vēlāk viņas majestātes valdība piedāvāja kolonizēto teritoriju ļaudīm mierīgu ceļu uz demokrātiju. Tajā pat laikā! Dekolonizēšanās no Apvienotās karalistes nebija pastaiga parkā. Ar vardarbīgām represijām, piespiedu populācijas ietekmēšanu, nometnēm un pilsoņu kariem Lielbritānijas karaliste savus kolonizētos dārgumus nelaida vaļā, līdz uz to neuzstāja… Nereti par to maksājot ar asinspirti.