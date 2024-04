TSI Studentes aicina pievienoties IKT jomai

Karīna Kazmina atzīmē, ka šajā jomā var būt noderīgas ļoti dažādas lietas: “Ja jaunietim vai jaunietei ir patiesa interese, kā darbojas, piemēram, mākslīgais intelekts, neredzu iemeslus, kāpēc cilvēks varētu būt neveiksmīgs šajā nozarē. IT pasaule ir plaša – programmēšana, testēšana, biznesa prasību analīze, projektu vadība utt. Nozarē var būt veiksmīgs cilvēks gan ar analītisko domāšanu, gan ar stiprām komunikācijas prasmēm, kas apvienojumā ar IT iemaņām sniedz pievienoto vērtību”.

Tomēr daļa sabiedrības joprojām uzskata, ka IKT joma nav piemērota meitenēm, jo tā ir pārāk sarežģīta. “Jau no bērnības vecāki mums stāsta par “vīriešu” un “sieviešu” profesijām. Visticamāk, meitenēm ir šaubas par to, ka viņām sanāks sasniegt tādas pašas virsotnes IT jomā, kā vīriešiem, jo tur ir nepieciešama strukturētāka loģika un matemātiska domāšana. Tomēr es domāju, ka tas ir mīts, jo, ja ir vēlme sasniegt rezultātu, jebkurā jomā, tas ir atkarīgs tikai no paša cilvēka,” dalās savās pārdomās Ksenija Osadčuka.