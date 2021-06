Latvijā gada inflācija tuvākajos mēnešos varētu pārsniegt 3%, prognozē analītiķi

Tāpat Gašpuitis atzīmēja, ka arī izteikta preču piegādes laika pasliktināšanās rada arvien lielāku spiedienu uz preču cenu inflāciju. Tikmēr pārtikas cenas pasaulē burtiski raujas uz augšu. ANO pasaules pārtikas cenu indekss maijā uzrādīja 40% pieaugumu. To veicina dažādi faktori, piemēram, sausums Brazīlijā, palielināts pieprasījums pēc labības un sojas Ķīnā un augošs pieprasījums pēc augu eļļām biodīzeļdegvielas ražošanai. Lielāko inflācijas spiedienu tas radīs jaunattīstības valstīs, kur patēriņā izejvielas izmanto vairāk, savukārt attīstītajās valstīs pārtikas izejvielas veido mazu daļu gala cenā. "Mūsu gadījumā pārtika patēriņa grozā ieņem pietiekami nozīmīgu daļu - 25,6%, kā dēļ šīs pārmaiņas lielai daļai sabiedrības būs jūtamas. Cenu pieaugums turpināsies arī pakalpojumos. To nenogurstoši turpina virzīt algu kāpums, kurš iespēju robežās tiks pārcelts uz gala patērētāju," viņš piebilda.

"SEB bankas" makroekonomikas eksperts arī piebilda, ka atrodamies interesantā situācijā, kad tiek pārbaudīta centrālo banku izpratne par to, kas ir pārejoša inflācija. "Mums ir neparasts sezonālo, fiskālās un monetārās politikas ietekmes, augošu enerģijas un pārtikas cenu kokteilis. Eirozonā inflācijas līmenis pieaugs no 1,9% maijā līdz nedaudz virs 3%. Eiropas Centrālā banka sagaida, ka inflācijas līmenis ātri samazināsies, bet jo augstāka tā būs, jo grūtāk to būs atkal samazināt. Šobrīd lielākā daļa centrālo banku vadītāju pasaulē ir pārliecināti, ka inflācija ir pārejoša," sacīja Gašpuitis.