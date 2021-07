Tiesu administrācija aicina tiesu procesos iesaistītos novērtēt tiesas darbu

Anketā kopumā iekļauti 12 dažādi jautājumi un to ir iespējams aizpildīt anonīmi, iepriekš norādot konkrētu tiesu, par kuru vērtējums tiek veikts. Tiešsaistē iespējams paust viedokli gan par to, cik lielā mērā respondenti uzticas konkrētajai tiesai, gan to, vai ir apmierināts ar tiesas darbu. Tāpat iespējams novērtēt sagatavoto dokumentu kvalitāti, informācijas pieejamību, tiesnešu un tiesu darbinieku darbu, lietas izskatīšanas termiņus, u.c. būtisku informāciju. Vēl iedzīvotāji aicināti paust viedokli par katras konkrētās tiesas ēkas iekārtojumu un pieejamību, darba laika garumu, iespēju sazināties telefoniski un arī elektroniski, kā arī par citiem būtiskiem rādītājiem.