Privātmāju būvnieki bieži izvēlas ar apmetuma apdari siltinātas mūra fasādes, un to noteic uzskats, ka mūra siena ir droša, uzticama un ilgmūžīga. Mūsdienās mūra fasādes atšķiras no tādas, kas uzcelta pirms vairākiem gadu simtiem.

Pieaugot apkures izmaksām un CO 2 emisijai, mūra fasāžu konstrukcija ievērojami mainījusies. Vispirms parādījās mūra fasādes ar gaisa spraugu, vēlāk sprauga tika piepildīta ar siltumizolāciju, pēc tam nāca apmestas un ventilējamas sistēmas. Tādai fasādei ir daudz vairāk sastāvdaļu: mūris no ķieģeļiem vai blokiem, siltumizolācijas slānis, stiprinājumi un apdare. Tādēļ mūra fasādei, kas būtu ugunsdroša un izturīga, ir ļoti svarīgi pareizi izvēlēties visus sistēmas elementus.

Fasādes siltinājuma sistēmai ar apmetuma apdari jābūt CE marķējumam. Tas nozīmē, ka sistēma ir sertificēta un visas sastāvdaļas ir saderīgas. Apmetuma fasādes sistēma ar CE marķējumu sastāv no virknes saderīgu produktu: līmēm un mehāniskiem stiprinājumiem siltumizolācijas materiāla piestiprināšanai pie sienas, siltumizolācijas materiāla, armējamā maisījuma, armatūras sieta, dekoratīvā apmetuma un krāsas.

Fasādes no keramikas, silikāta, gāzbetona, keramzītbetona blokiem vai ķieģeļiem, renovējamo daudzdzīvokļu māju fasādes no saliekamiem dzelzsbetona blokiem ir ugunsdrošas. Lai fasāde būtu ugunsdroša arī pēc siltināšanas kārtas uzstādīšanas, siltumizolācijai jāizvēlas ugunsdroša akmensvate, ko izgatavo no dabā iegūstamiem vulkāniskas izcelsmes iežiem. Apmestajām fasādēm paredzētās Paroc plāksnes ir atbilstošas augstākajai A1 ugunsdrošības klasei, tādēļ tās ir droši montējamas un uzstādāmas būvobjektā. Apmetuma fasāžu sistēmas ar minerālo vai silikona apmetumu un Paroc akmensvates siltumizolāciju atbilst A1 vai A2 s-1, d-0 ugunsdrošības klasei.