Mācību procesu šodien ir grūti iztēloties bez viedierīcēm. Klēpjdatori ātri vien ir kļuvuši par vienu no vissvarīgākajiem rīkiem skolas un studiju uzdevumu izpildē. Izmantojot iespējas, kādas tie piedāvā, mācīties ir kļuvis daudz vieglāk un vienkāršāk.

Jaunie Mac datori ar M1 čipu, kuru ieviesa šī gada sākumā, daudzus pārsteidza tieši ar to tehniskajām iespējām. 8-kodolu procesors nodrošina vairāk nekā trīs reizes ātrāku datora darbību. Akumulators spēj darboties līdz pat 20 stundām starp uzlādes brīžiem. Vienā procesorā ir iestrādāti vissvarīgākie elementi, kas ļauj datoram strādāt efektīvāk un ātrāk.

Pateicoties datora jaudai, ātrumam, reakcijas spējām, mobilitātei un vienkāršai lietošanai, šis dators ir laba izvēle ikvienam studentam. A. Mihailovs pārliecinoši norāda, ka MacBook Air vai MacBook Pro iegāde ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums, jo šie datori kalpo ne vien ārkārtīgi ilgi, bet tie arī saņem bezmaksas atbalstu jaunākās programmatūras nodrošinājuma ziņā vismaz piecu gadu garumā. Tas palīdzēs nodrošināt to, ka dators strādās augtākajā līmenī. Turklāt, visiem Mac datoru modeļiem ir īpaša aizsardzība un personalizēti iestatījumi, kas palīdz aizsargāt ierīces lietotāja personīgos datus.

Saskaņā ar pēdējiem pētījumiem Mac datori un macOS operētājsistēma ir ļoti vienkārša pat iesācējiem – tā ir viegli saprotama un pielāgojama, tāpēc nesagādās grūtības tiem, kuri iepriekš ir izmantojuši šos datorus tikai ar citu operētājsistēmu. Viena no šo datoru īpašajām priekšrocībām ir iespēja izmantot tos uzreiz, izpakojot no kastes, jo viss, kas ir nepieciešams darbam, jau ir iekļauts macOS. Tajā atradīsiet noderīgas programmas mācībām, darbam, izklaidei un ikdienas uzdevumu veikšanai. Vissvarīgākās programmas mācībām ir Pages, Numbers un Keynote. Pirmā ir paredzēta tekstu dokumentiem un apstrādei, otrā – aprēķiniem un grafiku izveidei, bet trešā – prezentāciju veidošanai.

Lietotāji novērtē MacBook datorus to izcilo funkciju dēļ, kas palīdz mācībās un studijās. Izpildīt ikdienas uzdevumus ar tiem ir daudz ātrāk un vieglāk nekā jebkad agrāk.

Studējot Jums palīdzēs arī failu kopēšanas risinājums Universal Clipboard, kas ļauj kopēt tekstu, fotoattēlus vai video vienā Apple ierīcē un saglabāt to citā. Šāda saziņa starp ierīcēm ir ļoti ērta un palīdz ietaupīt daudz laika.

Ērtais Handoff risinājums, kas radīts informācijas pārsūtīšanai, ļauj sākt darbu vienā ierīcē un pabeigt citā. Lai to izmantotu, abām ierīcēm jāatrodas tuvu viena otrai. Ieslēdzot šo funkciju jūsu iestatījumos un uzsākot konkrētu uzdevumu savā iPhone, jūs to varēsiet pabeigt savā Macbook, vai arī, sākot rakstīt tekstu datorā vai planšetdatorā, jūs varat to nekavējoties turpināt savā telefonā. Tas ļaus turpināt visu iesākto, pat ja esat ceļā uz skolu, universitāti vai pārtraukumos.