Darba tirgū strauji sāk ieplūst gados jauni un pieredzējuši speciālisti, kam tehnoloģiju lietošana ir ikdiena. Personāla atlases speciālistiem ir iespēja to izmantot un ar mūsdienu tehnoloģiju starpniecību sasniegt šos jaunos un jauniem izaicinājumiem un tehnoloģijām atvērtos speciālistus.

Lietotne “MeetFrank” visā pasaulē lejupielādēta vairāk kā 484 000 reižu un tajā ir reģistrējušies gandrīz 9000 darba devēju. 58% lietotāju ir augstākā līmeņa vadītāji un speciālisti. Latvijā lietotnei ir 27 000 lejupielāžu, un vairāk kā 530 darba devēji to izmanto jaunu darbinieku atlasei.

Darba ņēmējiem IT jomā pievienojas citi

L. Grenevica arī stāsta, ka lietotne “MeetFrank” ir īpaši piemērota talantu meklēšanai IT jomā, kur šobrīd darba tirgū arī ir vislielākais speciālistu trūkums: “Esam divas reizes veiksmīgi izmantojuši “MeetFrank”. Pirmajā reizē kandidāts pats pieteicās. Veiksmīgi vienojāmies par sadarbību. Otrajā reizē izlēmu publicēt vakanci, jo bija veiksmīgs pirmais mēģinājums. Šajā reizē pati uzrakstīju potenciālajam kandidātam no “MeetFrank” darba devēja profila interesentu loka. Abos gadījumos tieši kandidāti no “MeetFrank” izrādījās piemērotākie. Ar abiem ir izveidojusies un turpinās veiksmīga sadarbība.”