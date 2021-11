Parādniekiem saglabājamos līdzekļus par apgādībā esošu bērnu piesaista minimālajai darba algai

Kā iepriekš informēja parlamenta Preses dienests, piedzenot, piemēram, uzturlīdzekļus, zaudējumus vai kompensāciju, ieturējumus no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem izdara līdz parāda dzēšanai. Parādniekam tiek saglabāti līdzekļi minimālās mēneša darba algas apmērā (pašlaik - 500 eiro) vai puse no tās.

Pieņemtie grozījumi tagad noteiks saglabājamo līdzekļu apmēru par katru apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu atsaistīt no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, to nosakot 15% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas, kas 2021.gadā ir 500 eiro mēnesī.