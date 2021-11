Vīrietim nepieciešamas 5,44 minūtes, lai sasniegtu orgasmu, bet sievietēm - aptuveni 20 minūtes, tāpēc sievietes orgasmu izspēlē. Pietiek! Pienācis laiks notraukt putekļus un aizgainīt rudens tumsu no savas guļamistabas, sagādājot seksuālu pārsteigumu un baudu sievietei, ko viņa pelnījusi! Ja esat viens no tiem, kas reizi vai divas reizes nedēļā knābā gultā pirms gulētiešanas, šie padomi domāti tieši jums.

Dāvanu komplekts “Nerātnā dāma” ir pikants kā čili, it īpaši guļamistanā. Ietērpiet savu mīļo/mīļoto seksīgās pērļu siksniņās, kas stimulē klitoru valkāšanas laikā. Pēc tam uzklājiet šķidro vibratoru Vibroh uz klitora, tādējādi uzbudinot sievietes klitoru un padarot to jutīgāku. Masējiet maigi ar rokām. Ieslēdziet klitora vibratoru Ohmama, kam ir 36 dažādi vibrācijas režīmi. Sasniedziet orgasmu vienas minūtes laikā - sievietes vienmēr zinājušas, ka vislabākā klitora masāža ir tad, kad vīrietis ar apļveida kustībām masē klitoru un ap klitoru. Vibrators Ohmama šīs kustības padara vēl labākas.

NO SEVEN, NO EIGHT UN PINK ROSE nevienu neatstās vienaldzīgu.