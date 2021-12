SPRK: Dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām varētu sarukt no nākamā gada jūlija

SPRK norāda, lai uzglabātu lielus dabasgāzes daudzumus, tā tiek uzkrāta, iepumpējot pazemē. Šādas krātuves var veidot tikai vietās, kur šim mērķim pazemē ir atbilstošs iežu sastāvs. Latvijā dabasgāze tiek uzglabāta Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, kas ir AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldībā.

Gāzes izņemšanas sezonas sākumā šogad 15. oktobrī Inčukalna pazemes gāzes krātuves aizpildījums bija 80,44% no maksimālā krātuvē uzglabājamā daudzuma. Tas, salīdzinot ar aizpildījumu pērn, ir zemāks. Arī Eiropā kopumā aizpildījuma rādītāji šogad ir zemāki. Taču SPRK izceļ, ka Latvijas krātuves aizpildījums sezonas sākumā bija virs Eiropas vidējā (77%) krātuvju aizpildījuma.

Regulatorā norāda, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuve ieņem stratēģiski svarīgu lomu Latvijas un reģiona enerģētiskās apgādes drošības veicināšanā un ir viena no modernākajām Eiropā un vienīgā funkcionējošā dabasgāzes krātuve Baltijas valstīs. Pateicoties tai, iespējams sezonāli uzkrāt dabasgāzi, tādējādi apkures sezonā izvairīties no straujiem dabasgāzes cenas lēcieniem.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Latvijas gāze" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022. gada 1. janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2022. gada pirmajam pusgadam pieaugs par 54,2% - no 0,71472 eiro par kubikmetru līdz 1,10209 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs kāps par 66,9% - no 0,57912 eiro par kubikmetru līdz 0,96649 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs palielināsies par 93% - no 0,41668 eiro kubikmetrā līdz 0,80405 eiro kubikmetrā.

Savukārt maksājuma par dabasgāzi fiksētā daļa pirmajā pusgadā saglabāsies nemainīga, proti, sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā joprojām būs 3,27 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā - 8,99 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā - 14,36 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā - 21,91 eiro mēnesī, bet par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā - 32,55 eiro mēnesī.