Bet kādus gan upurus tādēļ nācies nest? Pirmais ir viegli pamanāms. 1,7 kilogramus smagais korpuss ir veidots no plastmasas ar vienkāršu, viegli grubuļainu apdari. Tikai vāks ir nostiprināts ar alumīnija sakausējuma pārklājumu, kas piešķir klēpjdatoram mazliet solīdāku izskatu. Arī uz pamatnes dominē askētisms. Pilnizmēra tastatūra ar patīkami nogludinātiem un klusi strādājošiem plastmasas taustiņiem un ne pārāk liels skārienpaliktnis, kas turklāt novirzīts uz kreiso pusi. Tas šajā 15,6 collu modelī ir pat šaurāks nekā dažos Asus 13 collu klēpjdatoros, turklāt tajā nevar iespējot gaismas ciparnīcu, kas kļuvusi par vienu no šī ražotāja atpazīšanas zīmēm. No biometrijas risinājumiem tiek piedāvāts ieslēgšanas pogā iestrādāts pirkstu nospieduma lasītājs, kas darbojas labi un izmēģinājumu gaitā raizes nesagādāja. Klaviatūra ir apgaismojama, taču pieejams tikai viens spilgtuma līmenis, kas nav pārāk spožs, tomēr pustumsā simbolus izgaismo gana labi.

Veiktspējas ziņā šis dators ar pārdabisku sniegumu nepārsteidz un strādā tieši tā, kā varam sagaidīt no Intel Core i3. Proti, darbs ar biroja programmām rit visai raiti, ja vien neizdomājat pieķerties vērienīgai izklājlapu datu bāzei vai atvērt kādu duci programmu un aktīvi «lēkāt» no vienas uz otru. Tādos gadījumos ExpertBook B1 var pamatīgi «aizdomāties» un uz dažām sekundēm sastindzināt kursoru. Strādājot pragmatiski un bez ierīces apzinātas mocīšanas, tā izmēģinājuma nedēļās bija uzticams palīgs ikdienas darbos. Pie tam pietiekami kluss, lai neizrautu no diendusas aizsapņojušos kaķi, kā to mēdz darīt jaudīgo spēļu datoru ventilatoru ierēkšanās.