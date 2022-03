Eiropa pavērsusi acis Āfrikas virzienā: kontinentam ir būtiskas dabasgāzes rezerves

Divi lielākie enerģijas operatori – vietējais “Sonatrach” un spāņu “Naturgy” gan varētu palielināt gāzes vada “Medgaz” (kas savieno Alžīriju un Spāniju_ kapacitāti, taču – Alžīrijas gāzes ieguves apjoms pagaidām nav pietiekami liels, lai to varētu darīt kvalitatīvi.

Taču arī šeit ir problēmas – MEG šķērso Maroku, un pērn oktobrī starp abām valstīm izcēlās strīds, kā rezultātā tika pārtraukts līgums starp “Sonatrach” un Marokas Enerģētikas ministriju. Konflikta cēlonis – Alžīrija atteicās maksāt 10% no gāzes ienākumiem Marokai, kā tas ir bijis iepriekš.

Ēģipte skatās uz Ķīnu

“Pašlaik Ēģiptei gan samazinās LNG eksporta kapacitāte. Tomēr viņiem pašlaik ir svarīgs ekonomiskais aspekts. Ķīna ir piedāvājusi ekonomiski izdevīgus līgumus. Līdz ar to Ēģiptei ir loģiski turpināt piegādāt gāzi Ķīnai un nostiprināties Ķīnas tirgū,” skaidro Govera.

Ātras receptes nav

2019. gadā Eiropa importēja vairāk nekā 108 miljardus kubikmetru LNG, no kuriem vairāk nekā 12 miljardi bija no Nigērijas, sacīja Vācijas-Āfrikas biznesa asociācijas pārstāvis Kadi Kamara. Āfrikas lielākais naftas ražotājs Nigērija ir arī viena no desmit valstīm ar vislielākajām gāzes rezervēm pasaulē.