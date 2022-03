Vasaras sezonā lidosta "Rīga" piedāvās lidojumus uz vairāk nekā 100 galamērķiem

Tāpat lidostā informē, ka no 31.marta lidostā "Rīga" darbu sāks Nīderlandes zemo cenu lidsabiedrība "Transavia Airlines C.V.", kas trīs reizes nedēļā nodrošinās lidojumus maršrutā Rīga-Amsterdama.

Pēc lidostā minētā, Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" maijā sāks lidojumus no Rīgas uz Batumi Gruzijā, savukārt Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" galamērķu klāstu papildinās ar diviem jauniem maršrutiem - Rīga-Vekše (Zviedrija) no 28.marta un Rīga-Ņūkāsla (Lielbritānija) no 1.aprīļa.