Mobilā aplikācija Zolt - atkritumu izvešana zaļāk un izdevīgāk!

Cleanteh pasaulē ir dažādi pielietojumi. Protams, ka būvgruži ir tikai viens no atkritumu veidiem. Ir sadzīves atkritumi, lielgabarīta atkritumi, bīstamie atkritumi un citi veidi, kur tehnoloģiskie risinājumi var dot pienesumu un plānojam aplikāciju paplašināt visiem šiem atkritumu veidiem. Piemēram, runājot par sadzīves atkritumiem un to pārvadāšanu, var lietot gudros sensorus, kas ziņo par to, ka konteiners ir pilns un jāizved. Tā mēs varam izvairīties no pārpildītiem konteineriem. Tāpat klientam ir būtiski, lai netiek izvests tikai pa pusei aizpildīts konteiners, bet jāmaksā it kā tas būtu pilns. Lietojot gudros sensorus šāds strīds nerastos. Protams, ka uzņēmumam ir ambīcijas augt arī Baltijas mērogā un piedāvāt savus pakalpojumus arī Lietuvā un Igaunijā.