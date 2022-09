"Augstsprieguma tīkla" koncerna apgrozījums pirmajā pusgadā pieaudzis teju par pusi

Finanšu pārskata vadības ziņojumā koncerna zaudējumi skaidroti ar kraso elektroenerģijas cenas pieaugumu. Atbilstoši pastāvošajam regulējumam negatīvā ietekme no neplānota izmaksu sadārdzinājuma tiek segta nākamajos periodos.

Tāpat vadības ziņojumā norādīts, ka šogad pirmajos sešos mēnešos turpinājās elektroenerģijas cenas kāpums, kas sākās no 2021.gada maija. Šogad jūnijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā pieauga līdz 218,29 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 33% vairāk nekā maijā, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju cena ir gandrīz 2,9 reizes augstāka. Jūnijā Latvijā sasniegtas vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cenas kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas - 218,29 eiro par MWh.

Kopš 22.maija saistībā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā noteikto sankciju dēļ vairs nav iespējams elektroenerģijas imports no Krievijas, tādējādi par 21% ir pieaudzis imports no Eiropas Savienības (ES) valstīm, sasniedzot 1,065 gigavatstundu (GWh) - Polija uz Baltiju eksportējusi 97 655 MWh jeb par 27% vairāk nekā maijā, savukārt imports no Zviedrijas un Somijas pieaudzis par 21%, sasniedzot attiecīgi 419 491 un 547 365 MWh elektroenerģijas.