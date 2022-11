Kā mājdzīvnieki var palīdzēt senioriem pārvarēt vientulību?

Skaiste Sruogaite, “Mars” korporatīvās komunikācijas direktore Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs, kā arī Ukrainā un Izraēlā norāda: “Strādājot “Mars”, esam pārliecināti, ka pasaule, kādu to vēlamies redzēt rītdien, sākas ar to, kā veicam uzņēmējdarbību šodien. Mēs vēlamies veidot vidi, kurā cilvēki un mājdzīvnieki ir laimīgi un veseli, un ticam, ka abi šie faktori ir savstarpēji saistīti. Viens no veidiem, kā tiecamies sasniegt izvirzīto mērķi, ir iesaiste dažādos pētījumos, piemēram, “Mars Waltham Centre for Pet Nutrition” veiktajā pētījumā, kurā secināts, ka mājdzīvnieki var palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem kļūt aktīvākiem, vairāk būt sabiedrībā, kā arī veicināt viņu fizisko un mentālo noturību, tā potenciāli samazinot vientulības ietekmi tālākajos dzīves gados. Šī iemesla dēļ mūsu mērķis ir atvieglot mājdzīvnieku uzturēšanu, piemēram, nodrošinot, ka tirgū ir pieejama veselīga un ilgtspējīgi ražota barība. Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad pēdējie gadi Covid-19 zīmē ir vēl vairāk palielinājuši senioru izolētību. Mājdzīvnieki senioru ikdienā, mūsuprāt, ir viens no risinājumiem, kā cīnīties pret vientulību un izolētību vecāko paaudžu vidū. Tā vienlaikus ir arī iespēja padarīt pasauli labāku.”