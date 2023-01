“Cido Grupa” novērtēta kā ilgtspējīgākais partneris dzērienu nozarē Latvijā

«Esam priecīgi par partneru izrādīto uzticību un augsti vērtējam viņu viedokli – tik augsts reputācijas vērtējums tikai apliecina, ka esam uz pareizā ceļa. Uzskatām, ka, īstenojot ilgtspējas stratēģijas mērķus, mēs vēl vairāk attaisnosim cerības būt par labāko partneri”, saka Marijus Valdas Kirstukas, “Cido Grupa” valdes loceklis.

Viens no ambiciozākajiem "Cido Grupa" ilgtspējas stratēģijas mērķiem ir sasniegt 100% klimatam neitrālu ražošanu līdz 2025. gadam un līdz 2030. gadam vismaz par 50% samazināt oglekļa dioksīda (CO₂) nospiedums visā piegādes ķēdē. “Lai sasniegtu klimatam neitrālu ražošanu, šā gada maijā uzstādīsim savu saules paneļu parku ar kopējo jaudu 250 kWp. Pāreja uz videi un klimatam draudzīgākiem energoresursiem ir loģisks nākamais ilgtspējas solis, kas ļaus pašiem saražot 5% no kopējā elektroenerģijas patēriņa, būt neatkarīgākiem no elektrības cenu svārstībām un strādāt vēl energoefektīvāk. Līdz 2025. gadam plānojam pilnībā atteikties no fosilā kurināmā izmantošanas apkurē un tehnoloģiskajiem ražošanas procesiem. Šīs pārejas projektēšanas fāzi plānots pilnībā pabeigt jau šajā gadā,” par tuvākajiem ilgtspējas mērķiem stāsta Marijus Valdas Kirstukas, “Cido Grupa” valdes loceklis.