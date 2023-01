Getliņi EKO sasniedz jaunu ekskursiju apmeklētāju rekordu

Vides izglītība ir viena no uzņēmuma prioritātēm un ekskursija sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" ļauj gūt priekšstatu par to, kāds ir sadzīves atkritumu dzīves cikls. Tāpat ekskursijas laikā apmeklētāji gūst izpratni par atkritumu poligona apsaimniekošanu, enerģijas ražošanu un to, kā norit dārzeņu audzēšana vienā no modernākajām siltumnīcām Eiropā.