Par jauno LaIPA vadītāju iecelts Budze

6.jūnija LaIPA ārkārtas kopsapulcē par jaunās padomes locekļiem ievēlēti no producentu vidus - Petri Manonnens ("Universal Music"), Līva Pētersone-Kļaviņa ("Instrumenti"), Guna Zučika ("Every Little Thing") un Agnese Cimuška-Rekke, savukārt no izpildītāju vidus - mūziķi Kārlis Būmeisters, Rūdolfs Budze, Arnis Račinskis un Kārlis Auzāns.