Veselīgs ēdiens pārsteidz un iedvesmo – fresh.club

Patiešām veselīgs uzturs nozīmē katram cilvēkam individuālu pieeju

Analizējot Rīgā pieejamo piedāvājumu lielākajos ēdiena piegādes servisos, ap 80% ēdiena piedāvājuma nav tas veselīgākais, drīzāk klasificējams kā fast food jeb ātrās uzkodas – dominē burgeri, picas, kebabi u.c., apkopojusi Anna Paula Auziņa. Restorānu receptes rada pavāri, balstoties uz to, kas vairumam cilvēku garšo vai ir vieglāk pagatavojams. Turklāt ēdiens ne vienmēr ir tas svaigākais, jo nav iespējams ieplānot precīzu pagatavojamo produktu daudzumus – restorāns nevar precīzi zināt, cik daudz ēdiena katru dienu tiks pasūtīts. Fresh.club piedāvā pavisam jaunu pieeju: katram klientam individuāli aprēķinātu, uzturzinātnē balstītu recepti. Fresh.club pavāri to pagatavo no produktiem, kuru daudzums aprēķināts līdz pat gramiem, tā ļaujot saimniekot ilgtspējīgi, neradīt pārtikas atkritumus un vienmēr gatavot svaigas maltītes.