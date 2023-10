LIZDA: Rēzeknes pašvaldības nekorekto aprēķinu dēļ pasliktināti nodarbinātības apstākļi pašvaldības pedagogiem

Saskaņā ar MK noteikumiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem darba slodze ir 36 stundas nedēļā, tajā skaitā līdz 65% darba slodze nedēļā mācību stundu vadīšanai, bet citiem pienākumiem ne mazāk kā 35% no kopējās darba slodzes nedēļā. Respektīvi no 36 stundu nedēļas slodzes līdz 23,4 stundām jāatvēl kontaktstundām un 12,6 stundas citiem pienākumiem.

Taču Rēzeknes pašvaldības kārtībā iekļauti nekorekti aprēķini, rēķinot proporciju nevis nedēļas, bet gada ietvarā, tāpēc pedagogiem, atkarībā no mācību priekšmetiem, kurus viņi māca, no 36 darba stundām nedēļā 25-28 tiek noteiktas mācību stundām. MK noteikumi pieļauj, ka mācību stundu proporcija var tikt palielināta, bet tikai izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, nevis nosakot to pašvaldības iekšējos noteikumos, uzsvēra pedagogu arodbiedrība.