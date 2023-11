Ar nodokli neapliekamo ienākumu minimumu pensionāriem rosina palielināt līdz 600 eiro

Pakāpeniski no 2024. līdz 2029.gadam atjaunojot piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028.gadam, tiks novērsta sociālā netaisnība pret ļoti daudziem senioriem, kuri nostrādājuši garu darba mūžu un vienīgais ienākumu avots ir pensija, vērtē organizācija.

Girgensone uzsvēra, ka lielākā daļa pensionāru pieder sabiedrības mazturīgākajam slānim un joprojām ir pakļauti nabadzības riskam. Kā liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati, šā gada jūnijā vidējā vecuma pensija visās vecuma grupās Latvija bija 530 eiro, bet kopējais pensiju saņēmēju skaits - 433 608 cilvēki. 2023.gada augustā piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, saņēma 262 000 vecuma pensijas saņēmēju un plānots, ka vidējais piemaksas apmērs pie vecuma pensijas no 2024.gada būs 50,66 eiro.

Lai arī LSKA atzīst, ka tāds vecuma pensijas palielinājums ir būtisks sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā, jo piemaksu saņēmēji to varēs izmantot savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, tomēr pensijas apmērs Latvijā ir acīmredzami nepietiekams.

"Lai arī par to runāts ne reizi vien, atgādināšu, ka pensionāriem būtisks ir katrs eiro. Tā kā pensija ir ienākums, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru ietur no kopējās summas - pensijas un piemaksas, bet ar nodokli neapliek 500 eiro - pensionāra neapliekamo minimumu, tad lietderīgi būtu noteikt ar nodokli neapliekamo summu 600 eiro apmērā. Tas kaut vai nelielā mērā atbilstu arī no 2024.gada noteiktajai minimālajai algai - 700 eiro mēnesī," norāda Girgensone.