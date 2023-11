Kā “Bite” tīkls padara ērtāku ģimenes ikdienas plānošanu?

Tad, kad bērns parādījis, ka spēj atbildīgi izturēties pret savām mantām, visbiežāk vecāki viņam iegādājas arī viedtālruni, kura izmantošana prasa lielāku atbildību ne vien no bērnu, bet arī no vecāku puses. Kāpēc? Viedtālrunis paver bērnam jaunu pasauli internetā, bet vecākiem, iedodot bērniem šo ierīci, ir jāizstāsta par drošības noteikumiem tajā, kā arī abām pusēm ir jāvienojas par viedtālruņa lietošanas nosacījumiem, piemēram, atgādinot, ka to nedrīkst lietot mācību stundu laikā, nosakot stundu skaitu dienā, cik bērns to drīkst izmantot izklaidei, stāstot bērnam par drošības riskiem internetā u.tml. Šobrīd populāras ir arī dažās aplikācijas, kas ļauj pielāgot dažādus lietošanas iestatījumus bērnu ierīcēm, ierobežot saturu, apstiprināt vai norādīt lietotnes, ko bērns vēlas lejupielādēt, kā, piemēram, “Google Family link” un “Parent control app”. Savukārt viedpulksteņi ir nākamā ierīce, ko vecāki izvēlas bērniem, kad no drošības pulksteņa izmantošanas atvases jau ir “izaugušas”.