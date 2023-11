Latvijas preču eksporta struktūrā dominē preces ar zemu pievienoto vērtību, norāda Finanšu ministrija

Vienlaikus FM norāda, ka tieši pērn septembrī bija fiksēta rekordliela graudaugu eksporta vērtība, kas nedaudz traucē novērtēt graudaugu eksporta attīstību. Tomēr arī graudaugu eksporta fiziskais apjoms kilogramos ir būtiski samazinājies. Līdz ar to negatīva ietekme vērojama gan no cenu krituma, gan no pieprasījuma samazinājuma. FM arī atzīmē, ka šogad laika apstākļi ir bijuši visai nelabvēlīgi graudaugu ražai, kas arī negatīvi ietekmē eksporta potenciālu. Pēc FM prognozēm sagaidāms, ka būtisks graudaugu eksporta kritums būs arī oktobrī un novembrī.