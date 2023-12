Noskaties ⟩ Grobiņā ielikti pamati "Augstsprieguma tīkla" kompensatora stacijai, kas palīdzēs pievienoties Eiropas tīklam

Laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) norādīja, ka enerģētiskā drošība un neatkarība ir būtiska, it īpaši šobrīd. Atslēgšanās no BRELL un pieslēgšanās Eiropas vienotajam tīklam - sinhronizācija ir viens no svarīgākajiem notikumiem enerģētikā pēdējos gados.