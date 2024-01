Mazpazīstamā Itālijas dzirkstošā pērle Frančakorta

Vīna pasaules ļaudis nosaukumu domāšanā nav sevišķi unikāli – šampanietis ir no Šampaņas, šabli – no Šabli, un frančakorta, protams, no Frančakortas (Franciacorta) Itālijā. Tas ir neliels, skaistu kalnu, gleznainu ieleju un burvīgu ezeru ieskauts rajons Lombardijā. Kalnu un ezeru radītais klimats ar vēsām naktīm un saulainām dienām rada ideālus apstākļus, lai smilšainajās un akmeņiem pilnajās kalnu nogāzēs ar minerāliem bagātu augsni starp tipiskām Vidusjūras reģionam raksturīgu augu pļavām un olīvu birzīm stieptos vīna dārzi. Un ir tikai likumsakarīgi, ka to ogas, izsildījušās bagātīgajā Itālijas saulē, dāvina mums lieliskus vīnus!