Darbinieku risku ziņojumu sistēma – solis pretī incidentu cēloņsakarību analīzei darba aizsardzībā

Lai ziņošanas iespēja būtu pieejama maksimāli plašam nodarbināto lokam, sistēma piedāvā veidot neierobežoti lielu skaitu specifiskas lokācijas vai iekārtas QR kodus. Pēc to izveides, tos ārpus sistēmas ir iespējams veidot kā plakātus vai uzlīmes faktiskai izvietošanai darba vidē. Lai tos izmantotu riska ziņojuma sagatavošanai, nodarbinātajam atliek vien to noskenēt ar viedtālruni un aizpildīt pieteikuma formu, kur lokācija jau būs ievadīta automātiski. Pēc pieteikuma nosūtīšanas, atbildīgais uzreiz saņems par to paziņojumu e-pastā, ko tālāk faktiski apstrādās jau pašā sistēmā – deleģējot atbildīgos, termiņus un statusus.