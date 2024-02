Tūrisma nozares izaugsmi joprojām kavē Krievijas karadarbība Ukrainā, atzīst Ekonomikas ministrija

Tāpat šogad viens no lielākajiem starptautiska līmeņa un līdz ar to arī EM lielākajiem izaicinājumiem būs īstermiņa īres mītņu tirgus sakārtošana. Izvērtējot iespējas pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā ar mērķi mazināt nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, kā arī pamatojoties uz Eiropas Parlamenta regulu par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem (pēc tās pieņemšanas) un ES dalībvalstu pieeju īstermiņa īres pakalpojumu regulējuma izstrādē, arī Latvijā būs jārod efektīvākais risinājums, definējot īstermiņa īres mītnes specifiku un konkrētas prasības to darbībai, skaidro EM pārstāvji.