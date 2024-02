Vai enerģētiskā krīze pārvarēta? Pērn vidējā elektroenerģijas cena Latvijā samazinājās par 59%

Vienlaikus 2023.gadā gan Latvijā, gan Baltijas reģionā kopumā būtiski palielinājās no atjaunīgajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, mazinot atkarību no enerģijas importa.

Baltijas valstīs kopumā 2023.gadā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas daudzums pirmo reizi sasniedza 40% no patērētās elektroenerģijas. Savukārt Latvijā 2023.gadā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas daudzums sasniedza 68% no patērētās elektroenerģijas.