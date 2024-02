Trīs ieteikumi tiem, kas grasās uzstādīt virtuves iekārtu, bet nezina, ar ko sākt

“Plānojot virtuvi, jāveic konkrēta izvēle, no kuras būs atkarīgs, cik praktisks būs virtuves iekārtojums. Šajā posmā vispirms apdomā, kādos nolūkos tu parasti izmanto virtuvi un kas tev ir ērti. Apskati pašreizējo virtuves iekārtojumu un izveido sarakstu ar to, kas tev patīk un kas – nepatīk. Vai tu vēlies kompleksu virtuves iekārtu, ko varētu pielāgot savām vajadzībām, vai vienkāršāku, bet pilnībā funkcionālu sistēmu, ko varētu uzstādīt vienā dienā? Izvēle atkarīga no vajadzībām, vēlamā stila un budžeta,” stāsta interjera dizainers.