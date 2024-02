"Stockmann" vadītāja komentē iniciatīvu par valstu karodziņu pievienošanu preču cenu zīmēm

"Pēc daudzajām diskusijām, kas ir notikušas, ir skaidrs, ka šī iniciatīva nav tikusi izvērtēta pietiekami no visiem aspektiem. Ikvieniem uzlabojumiem, ko mēs veicam, ir jābūt mērķētiem uz to, lai pircējiem būtu vienkāršāk, ērtāk, saprotamāk," uzsvēra Goldmane.

Viņa arī piebilda, ka šāda iniciatīva ne tikai radīs apjukumu, bet arī nav skaidri saprotams tās mērķis un izpratne par to, kas ir "Latvijas prece".

Tostarp Goldmane sacīja, ka ar terminu "Latvijas prece" var tikt saprasta gan prece, kas ražota no Latvijas izejvielām, gan prece, kas ražota Latvijā, gan arī prece, kas iepakota Latvijā. "Ja mēs tiešām gribam redzēt Latvijā augušu un ražotu pārtikas produktu, tad to var atrisināt, pievienojot karodziņu produktam jau ražošanā un lielākā daļa patiesi patriotisku Latvijas ražotāju jau to ir izdarījuši," skaidroja universālveikala vadītāja.