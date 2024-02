"Conexus" peļņa pērn provizoriski pieauga par 42,1%

Uzņēmumā norāda, ka 2023.gadā "Conexus" nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi lietotājiem Latvijā, kā arī dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus Lietuvas, Igaunijas un Somijas vajadzībām. Dabasgāzes iesūknēšanas sezonā uz vienoto Latvijas un Igaunijas zonu aptuveni 70% no kopējā gāzes apmēra tika piegādāti no Lietuvas, savukārt 30% - no Somijas.