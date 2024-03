Kā atsvaidzināt dzīvojamās istabas interjeru, neveicot remontu

Viens dīvāns visai ģimenei

IKEA pētījumā “Dzīve mājās” secināts, ka viena no cilvēku svarīgākajām vajadzībām mājās ir iespēja atpūsties. Daudzi no mums labi zina, kādi kašķi var izcelties brīdī, kad viens ģimenes loceklis vēlas mierīgi atgulties un palasīt, otrs labprātāk ērti apsēstos un paskatītos planšetdatorā, bet trešais ir noskaņots rotaļām. Interjera dizainers uzsver, ka vismaz par dīvānu nebūtu jāstrīdas – ar to var pietikt visai ģimenei.