"Food Union" atteiksies no sprostos dētām olām

"Food Union" izstrādātā Ilgtspējas stratēģija aptver darbu trīs pamatvirzienos, kas ir definēti un balstīti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos: 1) Uzlabot labsajūtu jeb mērķtiecīgi un regulāri pilnveidot produktu, izstrādājot jaunus un veselīgākus produktus; 2) Samazināt ietekmi uz vidi jeb efektivizēt ražošanu un optimizēt ražošanas procesā izmantotās izejvielas un radītos pārpalikumus; 3) Stiprināt godīgu sociālo sistēmu jeb uzlabot sociālos apstākļos caur caurspīdīgu un godīgu sadarbību visā vērtības radīšanas ķēdē. Atteikšanā no sprostos dētām olām pievienota "Food Union" otrā pamatvirziena uzdevumos šim un nākamajam gadam.

Uzņēmumu grupā ir Latvijas "Valmieras piens" un "Rīgas piena kombināts", kas 2020.gada februārī pievienoja "Rīgas piensaimnieku", tāpat grupā ir saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia", saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjrn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux"."Food Union" ir arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.