Rublim jauns kritiens? Pēc Putina pārvēlēšanas varasiestādes izbeidz rubļa atbalstu

Trešdien Krievijas Finanšu ministrija paziņoja, ka no 5. aprīļa līdz 7. maijam Centrālā banka iegādāsies no naftas un gāzes eksporta peļņas gūto ārvalstu valūtu 235,3 miljardu rubļu (2,35 miljardu eiro) vērtībā (11,2 miljardi rubļu dienā). Vienlaicīgi Centrālā banka pārdos valūtu, kompensējot pagājušā gada investīcijas, ko īstenoja Finanšu ministrija no Nacionālā labklājības fonda. No februāra līdz pirmā pusgada beigām šīs operācijas sastāda 11,8 miljardus rubļu dienā. Tā rezultātā aprīlī Centrālā banka ik dienas pārdos valūtu 600 miljonu rubļu (5,9 miljonu eiro) vērtībā.