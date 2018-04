«Latnet Serviss» peļņa pērn - € 220 000

Apgrozījuma pieaugumu pērn sekmēja kompānijas paplašināšanās pasīvā optiskā tīkla pārklājumā, kas arī palīdzēja samazināt administratīvos izdevumus tīkla uzturēšanā un palielināt klientu skaitu.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka pērn galvenie «Latnet Serviss» notikumi bija iesākto IT pakalpojumu attīstības turpinājums, fokusējoties uz integrētiem IT ārpakalpojumu darījumiem, kuros galvenā komponente ir augstas pieejamības pakalpojuma nodrošināšana. Rezultātā ievērojami paplašinājās pilna servisa klientu skaits, it īpaši mākoņpakalpojumos un IT infrastruktūras administrēšanas pakalpojumiem.

Savukārt 2018.gadā kompānija pozitīvi vērtē biznesa attīstības tendences. Tāpat plānots attīstīt jaunu pakalpojumu piedāvājumu, kā arī samazinās esošās infrastruktūras un tīkla uzturēšanas izmaksas, reizē palielinot kopējos ieņēmumus, nodrošinot vēl labākus kompānijas finansiālos rādītājus.

2018.gadā kompānija pilnībā integrēsies mātes kompānijas struktūrā, kā arī kompānijas vadība plāno turpināt investēt līdzekļus infrastruktūras attīstībā vismaz 2017.gada līmenī, tajā skaitā mākoņskaitļošanas platformu un citu informācijas tehnoloģiju sistēmu attīstībā.

IT uzņēmums «Latnet Serviss» dibināts 1995.gada februārī un tā pamatkapitāls ir 287 420 eiro. Uzņēmuma pamatnozare ir interneta un datu pārraides pakalpojumu sniegšana, kā arī kompānija sniedz plašu spektru informācijas tehnoloģiju pakalpojumu.

IT uzņēmuma «Latnet Serviss» 100% kapitāldaļas pieder IT uzņēmumam SIA «Stream Networks».