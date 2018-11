"Food Union" ieguldījis 1,12 miljonus eiro zīmola "Lakto" attīstībā

Koncernā informēja, ka līdz ar izmaiņām receptūrā produkts ir kļuvis diētiskāks, taču saglabā tam raksturīgo garšu un īpašības. "Nolēmām īstenot kompleksu inovāciju kopumu mūsu visveselīgāko produktu kategorijā "Lakto", jo saskatām tajā lielu nākotnes potenciālu. Šie jaunievedumi ir nozīmīgi arī tāpēc, ka tie ir daļa no "Food Union" svaigo piena produktu izcilības centra izveides, kuru plānojam noslēgt 2020.gadā," uzsvēra "Food Union" finanšu direktors Eiropā un "Rīgas piena kombināta" valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

"Food Union" ietilpst "Rīgas piensaimnieks", kā arī "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.