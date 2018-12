Veselības ministrija izvairīga par PVN samazināšanu zālēm

Tomēr VM vērsa uzmanību uz to, ka Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021.gadam ir ietverti uzdevumi, lai nodrošinātu nodokļu reformas ieviešanu no 2018.gada 1.janvāra, ievērojot Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes lēmumus, tostarp PVN jomā. Strapcāne norādīja, ka nodokļu politikas pamatnostādnes neparedz samazināt jau esošo PVN samazināto likmi nevienai preču un pakalpojumu grupai.

Strapcāne atgādināja, ka viens no ierosinājumiem, strādājot pie priekšlikumiem pagājušā gada budžeta likumprojekta paketei, no FM bija atteikties no samazinātās PVN likmes, proti, no 12% piemērošanas bezrecepšu zālēm pāriet uz PVN standarta likmi jeb 21%. Toreiz valdība šo priekšlikumu noraidīja, jo tika saņemti iebildumi, tostarp no VM, jo PVN likmes palielināšana nozīmētu arī augstākas medikamentu cenas, kas negatīvi ietekmētu Latvijas iedzīvotājus, palielinot viņu izdevumus par ārstēšanos.