VID vēl vairāk vēlas ierobežot skaidras naudas norēķinus auto iegādē

Kārkliņa-Ādmine akcentē, ka pašlaik dienests strādā ar personām, kuras iesaistās fiktīvos automašīnu pirkšanas darījumos. It kā pašas uz Latviju ved automašīnas, reģistrē tās uz sevi, noņem no uzskaites un nodod tirdzniecībai.

"Es domāju, ka nē. Valsts var noteikt šādu regulējumu, neviens šādu regulējumu neaizliedz noteikt. Ir valstis, kur vispār ir tikai bezskaidras naudas norēķini. Te nepieciešama tikai politiskā griba, ja tāda būs, tad to var izdarīt. Jāsaprot, ka skaidra nauda pati par sevi ir neizsekojama, faktiski to var saukt par atbalstu ēnu ekonomikai. Tiklīdz naudai būs jābūt personas kontā, jāparāda, no kurienes tā ir ņemta, tas jau būs cits stāsts," komentējot to, vai skaidras naudas darījumi auto iegādē nebūtu pārlieku liela cilvēku ierobežošana, norāda Kārkliņa-Ādmine