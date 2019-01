"ABLV Bank" likvidatore: Bankas likvidācija ir pārbaudījums Latvijas tiesiskumam

Advokāte un bankas likvidatore uzsvēra, ka "ABLV Bank" likvidācija ir pārbaudījums valsts tiesiskumam un arī no valsts iestāžu puses nepārtraukti tiek uzsvērts, ka šis process lielā mērā noteiks to, cik veiksmīgs būs nākamais "Moneyval" ziņojums par Latviju.

"Šķiet, ka neviens neņem vērā to, ka paralēli ar likumu ir garantēta finanšu sektora regulatora FKTK neatkarība un tā nav ietekmējama ne no vienas puses. Protams, Latvija ir maza valsts un šādā situācijā, kad tiek likvidēta viena no lielākajām bankām tirgū, kad nevienam nav tādas iepriekšējās pieredzes, ir skaidrs, ka jākonsultējas un jāsmeļas padomi kaut kur ārpusē. Jautājums ir par šo konsultāciju un padomu robežām un kādā veidā tie tiek sniegti," sacīja Berlaus.