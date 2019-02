Arodbiedrības LABA nauda aizgājusi uz kontiem Āzijas valstīs

No paralēlās biedrības aizdevumos uz Āziju aizceļojis vismaz pusmiljons eiro, rāda tās iesniegtie gada pārskati. Neglaimojošās detaļas atklāj kāds nesen spēkā stājies tiesas spriedums. Tomēr neizsekojamās finanšu plūsmas dēļ nav iespējams pateikt, cik daudz no naudas, ko LABA pārskaitījusi starpniekam, nākusi no pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Satiksme”, cik – no citu personu iemaksātā.