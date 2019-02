Rīgas aktīvais centrs transformējas, bet savu nemainīgo vērtību saglabā

„IMMOSTATE” nekustamā īpašuma eksperts Aigars Strods norāda: “Lai arī dzīvokļu un biroju cenas aktīvajā centrā ir augstākas nekā attālākos Rīgas rajonos, jāskatās uz kopējiem ieguvumiem – patīkamu apkārtējo dzīves telpu, kā arī uz pārvietošanos ietaupītu laiku un izmaksām. Turklāt aktīvajā centrā iegādātam īpašumam vienmēr piemitīs mazāks risks vajadzības gadījumā to nepārdot, kā arī lielām cenu svārstībām, salīdzinot, piemēram, ar mikrorajoniem.”

Kā labu piemēru pieprasījumam pēc mūsdienīgas dzīves telpas aktīvajā centrā viņš min renovēto vēsturisko namu Blaumaņa ielā 12: “Attīstītājs ne vien to radoši papildinājis, fasādei izvēloties košu – oranži sarkanu krāsu, bet respektējis arī tirgus pieprasījumu pēc kompaktākiem dzīvokļiem, un šobrīd jau pārdota ceturtā daļa dzīvokļu (lai gan pirmos dzīvokļus ekspluatācijā plānots nodot tikai 2020. gada sākumā)”. A.Strods nenoliedz, ka pieprasījumu veicinājušas arī attīstītāja piedāvātās samērā draudzīgās cenas – sākot ar 2250 eiro kvadrātmetrā, kas apliecina: lai arī cik pievilcīgs šķistu piedāvājums dzīvot renovētā vēsturiskā namā pilsētas centrā, cenai ir jābūt saistošai.

Kā vēl vienu būtisku niansi Aigars Strods piemin to, ka centrā šobrīd ļoti aktivizējies īres namu tirgus, kas bija populārs pirmās brīvvalsts laikā. Šo procesu veicinājusi arī tā sauktā millenium paaudze, kas grib lielāku brīvību no piesaistes un atbildības par konkrētu nekustamo īpašumu, tādēļ vairāk izvēlas dzīvot īrētos mājokļos. Tādēļ viņš iesaka – tiem namīpašniekiem, kuri vēl nav izlēmuši, kā tālāk attīstīt un rīkoties ar sev piederošajām ēkām, viens no risinājumiem ir skatīties īres namu virzienā. Īres tirgu sekmē arī tūrisma attīstība, kur īpaši iecienīti ir kompakti, nelieli apartamenti.