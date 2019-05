Ārvalstu investori mudina valdību steidzami pieņemt lēmumu par atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmām

ĀIPL pauž bažas par atkritumu apsaimniekošanas plānu nākamajiem septiņiem gadiem, kas pašlaik ir jāizstrādā. Eiropas Savienība (ES) nesen publicēja savu agrīnās brīdināšanas ziņojumu, kurā Latvija ir iekļauta to dalībvalstu vidū, kuras nesasniegs obligātos mērķus sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Tāpat ĀIPL mudina valdību atteikties no tik lielas subsīdiju atkarības, kāda tā līdz šim ir bijusi Latvijā. Pāreja uz uzņēmējdarbību, kas pamatojas uz tirgus principiem, un uzņēmumu spēja pašiem nodrošināt savu attīstību būtu jāizvirza par mērķi tuvākajiem pieciem gadiem. Tas izriet gan no vispārējiem fiskālās disciplīnas principiem, gan no sasniegtā valsts, tiesiskā un tirgus brieduma līmeņa.