"Ovostar Europe" vēršas tiesībsargājošās iestādēs saistībā ar Ukrainā ražoto olu kvalitātes nomelnošanu

""Ovostar Union" ražotnes Ukrainā ir vienas no nedaudzajām, kas saņēmušas visas nepieciešamās atļaujas savas produkcijas izplatīšanai ES, tādējādi apliecinot gan ražošanas procesu, gan produkcijas kvalitātes un pārtikas drošības atbilstību stingrajām kvalitātes prasībām. Produkcijas kvalitāti turklāt ļoti regulāri uzrauga gan Latvijas, gan citu ES valstu pārtikas un veterinārie dienesti. Pretēji kampaņas ietvaros publiski izplatītajai informācijai, varam apliecināt, ka "Ovostar Union" ražotajās un ES tirgū pieejamajās olās nekad nav konstatētas novirzes no sanitārajām un kvalitātes prasībām, līdz ar ko šīs olas ir pilnībā drošas izmantošanai pārtikā," uzsvēra "Ovostar Europe" komercdirektors Edgars Lesnieks.

Pēc viņa teiktā, nepatiesas un ar nolūku sagrozītas informācijas izplatīšana par citiem tirgus dalībniekiem un to ražoto produkciju, uzņēmuma ieskatā, ir nepieņemams veids, kā sekmēt vietējo olu ražotāju produkcijas noietu.

"Šādas darbības ne tikai potenciāli samazina alternatīvas izvēles iespējas patērētājiem iegādāties labāko produktu par konkurētspējīgu cenu, bet arī grauj Latvijas olu tirgu kopumā, liekot patērētājiem kļūt piesardzīgiem un atturēties no svaigu olu lietošanas pārtikā vispār, neatkarīgi no to ražotāja," uzsvēra Lesnieks.