Kas tad ir svarīgākais, kas nepieciešams, ja esi izjutis aicinājumu pamēģināt? To mums palīdzēja noskaidrot vīnogu stādu audzētājs, nu jau 400 šķirņu kolekcionārs, Vīnkopju un vīndaru biedrības pārstāvis Gatis Kužums. Gata stādu kolekcija atzīstama par lielāko Latvijā, tāpēc der ieklausīties meistara padomos par to, kas jāņem vērā, iegādājoties stādus! Pirms sākt runāt par stādu pirkšanu, Gatis Kužums uzsver, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Ir jāzina vairākas nianses, pirms dodies pirkt savus pirmos stādus.

“Visdrošāk sazināties ar Vīnkopju un vīndaru biedrību, kas sniegs aktuālāko informāciju par vīnogām Latvijā. Informāciju par Gata Kužuma vīnogām un kontaktinformāciju var iegūt vinogustadi.lv bet, ja vēlies degustēt, tad noteikti apmeklē mājaslapu “ Latvijas Vīna Tūre ”, kur radīsi visu nepieciešamo, lai pieteiktos uz no konkrētā Latvijas reģionā konkrētām vīnogām darinātu vīnu degustāciju,” iesaka Gatis Kužums.

Jāsaprot, ka daudzas šķirnes, kas augs, piemēram, Bauskā, nekad nespēs nobriest Vidzemē. Tāpēc ir kāds zelta padoms – nepērc uzreiz stādus hektāram, sāc eksperimentēt ar 5–10 stādiem. “Esmu pārbaudījis Zemgali, varu likt roku uz sirds, ka augs, bet par citu reģionu es kā stādu audzētājs nevaru galvot,” komentē Gatis. Vīndaris atceras arī kādu notikumu no pieredzes, kad tieši augsne lauza stereotipus par vīnogu šķirni: “Kuzminskij Siņij – man teica ka no tās šķirnes vīnu uztaisīt nevar, bet es, piemēram, ar šo vīnogu vīnu ieguvu otro vietu Latvijā. Tāpēc saku, ka tas ir ļoti atkarīgs no šķirnes un augsnes – kādas ir minerālvielas augsnē, tāds būs vīns.”