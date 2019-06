"Latvenergo" pagaidu padomes priekšsēdētājs nevar atbildēt, kad uzrunāts darbam padomē

Rebenoks sacīja, ka ministrs ir norādījis uz pagaidu padomei darāmajiem darbiem, taču viņam nebūtu korekti tos komentēt. "Svarīgākais ir panākt taustāmu rezultātu elektroenerģijas rēķinu mazināšanā. To mēs redzam caur AS "Sadales tīkls" tarifu samazināšanu. Tas ir mūsu primārais darbs," viņš teica, piebilstot, ka ceturtdienas rītā ticies ar "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu, izrunājot šo jautājumu un vienojoties par situācijas virzīšanu un to, kā veidot sadarbību šajā jautājumā.