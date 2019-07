Tiesa aizliedz Irinai Maliginai un Nikai Saveļjevai atsavināt "Olmafarm" kapitāldaļas

Tāpat Baldere-Sildedze apgalvoja, ka Irina Maligina un Saveļjeva jau atsavinājušas praktiski visus no tēva mantotos nekustamos īpašumus sabiedrībām SIA "Pūcēni" un SIA "Dzīvokļi.lv", neinformējot par to jaunāko māsu un nepiedāvājot izmantot likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības. "Turklāt jaunie īpašnieki veic iegādāto īpašumu maiņas darījumus un cēluši prasības tiesās par kopīpašumu izbeigšanu, lai nepilngadīgo līdzmantinieci izstumtu no šiem īpašumiem, pārdodot tos piespiedu izsolē, kā rezultātā nav iespējams saņemt līdzvērtīgu samaksu par īpašumiem. Tas neatbilst nepilngadīga bērna interesēm, un nav pieļaujams," uzsvēra Baldere-Sildedze.